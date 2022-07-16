Suudi Arabistan: İsrail ile 'savunma ittifakı' görüşmeleri yapılmadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Cidde'de gerçekleşen Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, İsrail ile herhangi bir "savunma ittifakı" ile ilgili Körfez İşbirliği Konseyi görüşmelerinin olmadığını söyledi. Faysal bin Farhan yaptığı açıklamada, "Ne zirvede ne de öncesinde İsrail ile herhangi bir teknik veya askeri işbirliği önerilmemiştir. Ve ayrıca belirtmeliyim ki, 'Arap NATO'su' diye bir şey de yoktur" diye konuştu.