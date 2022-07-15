WSJ: Suudi Arabistan, ABD için Moskova'yı karşısına almayacak

ABD Başkanı Joe Biden'in Ortadoğu temasları sürerken Wall Street Journal gazetesinden dikkat çekici bir iddia geldi.

Suudi Arabistan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabaları ile Moskova'ya her zamankinden daha yakın olduğunu belirten gazetenin bir haberinde "Rus lider, krallığın veliaht prensi Muhammed bin Salman ile ilişkileri güçlendirmeyi başardı, ancak gelişmiş ülkelerin çoğu bundan kaçındı" denildi.

Artan akaryakıt fiyatları karşısında alternatif kaynak arayışına giren ABD yönetiminin Riyad'dan beklediği desteği bulamayacağı iddiasına yer veren haber "Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki büyüyen ortaklık, Washington ve Riyad arasında yaklaşık yarım yüzyıldır var olan petrol-güvenlik işbirliğinin başını döndürdü" ifadeleriyle son buldu.