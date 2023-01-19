Sütlere alarm takıldı, dilimle peynir satışı dönemi

Marketlerin "güvenlik önlemi" aldığı ürünlere bebek bezi ve mamalardan sonra süt de eklendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, süt fiyatlarında son dönemde yaşanan artış durdurulamazken UHT sütlerin litresi 22-27 TL arasında değişiyor. Pastörize sütler ise 35-40 TL'lik fiyat aralıklarıyla satılıyor.

Öte yandan artık dilim peynir satışları da başladı. Bir zincir markette kilogramı 169.50 TL olan tulum peynirinin, 35-40 gramlık dilimler halinde, dilimi 5-10 TL arasında değişen fiyatla satıldığı görüldü.