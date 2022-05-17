Süt ve peynire büyük zam

Çiğ süt zammı sonrası süt ve süt ürünlerinin fiyatında yüzde 30'u bulan bir artış yaşandı.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, marketlerde bir litre süt 21 liraya, bir kilo peynir ise 100 liraya fırladı.

Sütün 10 lirayı bulmasının üzerinden henüz 5 ay geçerken, fiyatlar bu kısa süreçte 20 liraya kadar çıktı.

Ülke genelinde bilinen, yaygın markalı en ucuz bir litre sütün fiyatı 15,99 liradan başlayıp, 17,99-19,99 ve 20,99 TL’ye kadar çıkarken; 800 gramlık beyaz peynirler 60-85 lira aralığında, bir kiloluk beyaz peynirler ise 80-90 liradan satılıyor. Bazı markaların bir kiloluk kaşar peynirleri ise 100 lirayı aşmış durumda.

Tereyağı ve yoğurt fiyatlarının geldiği seviye de dikkat çekiyor.

250 gram tereyağları 16-18 TL aralığında değişirken; son zam öncesi 35 lira olan iki kiloluk yoğurtlar 45 liradan başlayıp 52 liraya kadar çıkıyor. Bir kiloluk yoğurtlar bile 20-27 TL aralığında değişiyor.