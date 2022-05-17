Bir zam da umumi tuvaletlere: 5 TL oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki umumi tuvaletin yeni fiyatı Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla 5 lira oldu. Sosyal medyadan paylaşılan yeni fiyat belgesine yurttaşlardan tepki geldi.

Oda Başkanı Mehmet Ayyıldız tepkilere sosyal medya hesabından "Enflasyon yüzde 70 olunca bu zam kaçınılmazdı" diye yanıt verdi. Ayyıldız, "Ülke genelinde malum fiyat artışları yaşanıyor. Başta kira ve elektrik ücretleri aşırı zamlandı. Giderlerin normalin üzerinde çok yükselmesi her şeyde etkili oldu" dedi.

Ayyıldız, tuvalet işletmecilerinin başvuruları göz önüne alınarak 3,5 lira olan ücretin 5 lira olmasına karar verdiklerini belirtti. Tuvaletin 5 lira olmasıyla birlikte duş fiyatı da 25 liraya yükseldi.