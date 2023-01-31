'Süt mamulleri de dar gelirli için seyirlik oldu'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçe pazarlarında peynir, köy yapımı tereyağı satanlarla görüştü.

İlçe pazarlarını gezen Fethi Gürer, peynir satışı yapan pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Satıcılar da müşterinin artan fiyatlar nedeni ile tezgaha bakıp geçtiğini anlattı.

'Süt inekleri kesime gitti, süt üretimi azaldı'

Satış yapamadıklarından yakınan peynir satıcıları, "Başta yem olmak üzere maliyet artışı nedeniyle süt inekleri kesime gitti ve süt üretimi azaldı. Böylece peynir üretimi de azaldı, hem maliyet artışı hem de üretimdeki sıkıntı, peynir fiyatlarının geçen yıla göre iki kat artmasına neden oldu. Alım gücü daralan vatandaş ise peynir alamıyor, alsa da eskisi gibi kilolarca değil, gramla alıyor. Ev yapımı tereyağının fiyatı da geçen yıl ki fiyatının iki katı. Peynir kalite ve üretim biçimine göre kilosu 200 liraya kadar çıktı. Tereyağ ise 170 liraya erişmiş durumda" dedi.

'Peynir lüks hale geldi'

Çeşitlerine göre 90 lira ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satılan peynirlerin fiyatlarını soranların çok olduğunu ancak alan vatandaş sayısının az olduğunu aktaran pazarcı esnafını dinleyen Gürer ise "Fiyat artışları nedeniyle peynir satışları düşmesi özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi peyniri lüks hale getirdi. Süt üretimi azalması sütten mamul ürünler fiyatına yansıdı. Tereyağı fiyatı da arttı. Market fiyatına bakıp geçen vatandaş bir umutla ilçe pazarına geliyor ancak burada fiyatlar da alabilmesini olanaklı kılmıyor" diye konuştu.

'Süt üretiminin düşmesi süt mamullerinin fiyatını artırdı'

CHP'li Ömer Fethi Gürer, "Siyasi iktidar uyarılarımıza kulak tıkadı. Süt inekçiliğinde, başta yem olmak üzere son birkaç yıl içinde baş gösteren aşırı maliyet artışı, bu alanda sorunları da beraberinde getirdi. Veterineri, aşısı, vitamini, işçisi, bakımı, ahır giderleri artış hayvancılığı cazip olmaktan çıkarırken ,küçük işletmeleri ayakta durmada zorlanır oldu. Yetiştiriciler süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalması süt mamullerinde fiyatların artmasına kapı aralandı. Böylece süt üretimi düştü. Süt üretimi düştüğü için süt mamullerinin de fiyatını artırdı. Çünkü süt üretimi azaldı ve fiyat artışları baş göstermeye başladı. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi ama iktidar bunu göremedi" dedi.