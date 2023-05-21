Süt banyosuyla gündeme gelen işçi 70 kişiye hakaret davası açtı

Konya'da süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 1,5 yıl önce beraat etmişti.

DHA'da yer alan habere göre, Emre Sayar, avukatı Mehmet Tunç aracılığıyla görüntüler yayınlandıktan sonra kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan 70 kişiye dava açtı.

Yanlış anlaşılmaya maruz kaldığını söyleyen Emre Sayar, "Haklılığım mahkemece ispatlandı. Bana sosyal medya üzerinden de haksız yere hakaretler ettiler. Aile değerlerime zarar vermeye çalıştılar. Bunun için avukatımla birlikte bana hakaret edenlere dava açmaya karar verdik. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve olayların iç yüzünü araştırmadan sadece kulaktan duyma sözlerle herhangi bir konuda milletimiz yorum yapmayı da inşallah bırakır" dedi.

Sayar, açtığı davalarla ilgili hukuku sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.