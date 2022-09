Susuz kalan köylüler: 'Günahlarımız siz yetkililerin olsun'

Urfa Karaköprü İlçesine bağlı Gölpınar Köyü yirmi yılı aşkın süredir içme suyu sorunu yaşıyor. Bugüne kadar su sorununun çözümü için tüm girişimleri sonuçsuz kalan köy muhtarı, çareyi ilginç bir pankart asarak sorunlarını gündeme taşımakta buldu.

Artı Gerçek'ten Ali Güzel'in haberine göre, köyün girişine asılan pankartın başında "Yüce Allah'a sığınırım ki bu bir sesleniştir!" ifadeleri yer aldı. Bu ifadenin altında da“ Abdest ve taharet almaya suyumuz yoktur. Cünüp olduğumuz zaman su olmadığından abdest alamadığımız için günahımız Allah katında siz yetkililerin olsun” denildi.

Bu ilginç pankartın yanına ikinci bir pankart daha asan köylüler bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

'Denizin altından tüp geçit yapan, bize su getiremiyor'

Mahalle muhtarı Hasan Obuz, köylerinin Atatürk Barajı Gölü'ne 12 kilometre, kent merkezine ise yaklaşık 5 km uzaklıkta olduğunu belirterek sorunlarının çözülmemesine tepki gösterdi.

Yıllardır köylerine içme suyu gelmesi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyleyen Obuz, “İstanbul’da denizin altından tüp geçit yapabilen ve Kıbrıs’a su götürebilen devletin bize su getirmeye mi gücü yetmiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'Abone yaptırdık yine olmadı'

Belediyeden daha önce su talebinde bulunduklarında kendilerine “gidin abone yapın sonra size su getireceğiz” cevabı verildiğini anlatan Obuz, istenileni yapmalarına rağmen sorunun çözülmediğini söyledi:

“Mahalleliyi toplayarak birlikte belediyeye gittik ve 90 abone yaptık. Tabi sonralarda burada ev sayısı arttı. Şu an 200’ün üzerinde hane var. Ondan sonra 'bugün yarın' dediler ve sonra gelip kuyu kazdılar. Tabi biz de kendi imkânlarımızla kuyu kazdık ama çıkan su yetersiz kaldı. Bölgede susuz birçok köy vardı, bunlara şebeke döşendi. Bize gelince “para yok” denildi. Birkaç kez dilekçe verdim bize yine 'kuyu kazalım' dediler ama yeraltında su yok. Olsa zaten kendi imkânlarımızla kazarız kuyuyu. Şu an 3 kuyu çalışıyor demişler. Bu kuyulardan bir tanesinde 5 aydır hiç su yok. Bir kuyumuzda bir vinçti şu an yarım vince düşmüş diğer kuyuda da bir vinç çalışıyor. 200 hanelik bir mahalle 1,5 vinçlik kuyu ile ne yapabilir?”

Zabıtalar pankartları sökmek için köye gitti

Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin yaşananlara ilk tepkisi pankartları sökme girişimi oldu. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri dün akşam köye gelerek pankartları sökmeye çalıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma tepki gösterdi. Tanal paylaşımında “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su sorununu çözmeye değil, "Suyumuz yok" afişini sökmeye geldi. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

İçme suyu sorununun çözülmesi için pankartlarla sesini duyurmaya çalışan köye giden DEVA Partisi Urfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz de, mahallenin su sorunun çözülmemsu esine tepki gösterdi. Köyün yakın çevresinden temine dilebileceğini ifade eden Tüysüz, “Etrafımız baraj suyu ile çevrili ancak burada çok büyük bir mahalle susuzluk yaşıyor” diye konuştu.

Belediyeden 'kuraklık' yanıtı

Pankartların gündem olmasının ardından Urfa Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Mahallede içme suyu için istenen projenin şu an 55 milyon lira maliyeti olduğu belirtilen açıklamada susuzluğun nedeni kuraklığa bağlandı:

"Gölpınar kırsal mahallemize muhtelif zamanlarda kazılmış 3 tane içme suyu kuyumuzla aktif olarak hizmet vermekteyiz. (Bu bölge genelde hafta sonu kullanılan bağ evlerinden oluşmaktadır.) Mahallenin yüzde 80’i dağınık bir yapıya sahip olup imarsız bağ evlerinden oluşmaktadır. Mahalle sakinleri bu bağ evlerine şebeke suyundan su talep etmekte olup şu an itibariyle bu projenin maliyeti 55 milyon TL’dir. Ancak kuraklık nedeniyle Şanlıurfa genelinde hizmet verdiğimiz 1.250 kırsal mahallelerimizde kuyular kurumakta veya kuyu suları aşağı düşmekte olduğundan önceliğimiz bu mahallelerimizi susuz bırakmaktadır."