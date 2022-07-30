10 köy susuz kaldı: 'Yıkanamıyoruz, ağaçlar da kurumaya başladı'

Bursa’nın Keles ilçesi Kıranışıklar Köyü'nde içme ve sulama suyu olmaması nedeniyle köylüler sorun yaşıyor. Yaşadıkları sıkıntıları CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a anlatan köylüler, "İçme suyumuz yok, duş alamıyoruz, bahçe sulayamıyoruz. Sabah elimizi yüzümüzü yıkayacak abdest alacak suyumuz yok. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz o da yetmiyor. Kiraz ağaçlarımız kurumaya başladı" dedi. Aydın, 10 köyün su sıkıntısı yaşadığını belirterek, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı.

'İnsanlar tankerlerle su taşıyor'

ANKA'nın haberine göre, şikayetleri dinleyen Aydın, yetkililere şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa’da insanlar hâlâ tankerlerle su taşımaya çalışıyorlar. Buraya gelirken yol çalışmasını olduğunu gördük. Çalışma olsun, yol olsun ama içecek su olmadıktan sonra yolu ne yapacak bu köylü? Yetkililer hem ‘kırsala dönün destek vereceğiz’ diyorlar hem de yaşam hakkı olan suyu buraya getirmek için hiçbir çalışma yapmıyorlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz; yaklaşık 10 köyün verilmeyen suyu için bir an önce çözüm üretin. Çözüm de basit. Buralarda her yerde su kaynakları var. Oralara trilyonlarca para harcıyorsunuz, şuraya iki tane pompayla su bassanız, göletleri büyütseniz, göletleri doldursanız burada 12 ay su sıkıntısı kalmaz. Gereksiz birçok işe ciddi paralar harcanacağına buralardaki su sıkıntıları derhal çözülmeli. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim."