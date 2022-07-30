10 köy susuz kaldı: 'Yıkanamıyoruz, ağaçlar da kurumaya başladı'

Bursa’nın Keles ilçesi Kıranışıklar Köyü'nde içme ve sulama suyu olmaması nedeniyle köylüler sorun yaşıyor. Yaşadıkları sıkıntıları CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a anlatan köylüler, "İçme suyumuz yok, duş alamıyoruz, bahçe sulayamıyoruz. Sabah elimizi yüzümüzü yıkayacak abdest alacak suyumuz yok. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz o da yetmiyor. Kiraz ağaçlarımız kurumaya başladı" dedi. Aydın, 10 köyün su sıkıntısı yaşadığını belirterek, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı.
'İnsanlar tankerlerle su taşıyor'
ANKA'nın haberine göre, şikayetleri dinleyen Aydın, yetkililere şu çağrıyı yaptı: