Survivor’da kopan bacak sonrası skandal iddialar: Sahte ifade için ödül teklifi, sakinleştirmek için esrar!

Acun Ilıcalı’nın dünyanın farklı ülkelerine de sattığı ‘ünlü’ yarışma programı “Survivor” büyük bir skandalla anılıyor.

Olayın merkezinde, Survivor Yunanistan ve bir gencin kopan bacağı var.

22 yaşındaki Yunan yarışmacı Stavros Floros, 11 Mayıs 2026'da Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan Survivor Greece (13. Sezon) yarışması sırasında ağır bir kaza geçirdi.

Yarışma, bir adada hayatta kalma mücadelesini işliyor.

Bu “mücadele” kapsamında açık denizde zıpkınla balık avlamaya çalışan Floros, dalış yaptığı esnada bir tur teknesinin pervanesinin çarpması sonucu yaralandı.

Bu olay sonrası bir bacağını kaybeden Floros, birçok ameliyat geçirdi.

Yarışma bu olayın ardından sonlandırılırken, birincilik ödülü olan 291 bin dolarlık ödül de Floros’a verildi.

Ancak olay tabii ki bu şekilde kapanmadı.

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100 milyon dolarlık dava ve skandal iddialar

Floros, Yunan basınında yer alan haberlere göre, hem Acun Medya’ya hem de yarışmayı Yunanistan’da yayınlayan kanala tam 100 milyon dolarlık bir dava açtı.

Davada yapımcıların, yarışmacıları tur teknelerinin yoğun olarak geçtiği açık denizlerde avlanmaya zorlayan bir oyun kurgusu oluşturdukları ifade edildi.

Davacının ifadesine göre; aynı deniz bölgesinde geçmişte tehlikeli olaylar ve hatta can kaybı yaşanmış olmasına rağmen, güvenlik tekneleri, koruma alanları veya yeterli uyarı işaretleri bulunmuyordu.

Floros dava dilekçesinde, bacağının denizin içinde koptuğunu ve hayatının "kendisine çarpan tur teknesindeki bir yolcu tarafından uygulanan turnike" sayesinde kurtulduğunu anlatıyor.

Yunan medyasında yer alan bu iddiaların yanı sıra İngiliz Daily Mail gazetesinde de son derece dikkat çekici bir haber yer aldı.

Habere göre, Floros yaralandıktan sonra yapımcıların çekimlere devam etmeye çalıştığı, ekibi "sakinleştirmek ve yatıştırmak" için yarışmacılara kokain ve esrar sağladığını iddia edildi.

Ayrıca yapımcıların, yarışmanın Floros yaralanmadan önce sona erdiğini belirten sahte bir belgeyi imzalaması için başka bir yarışmacıya baskı yapmaya çalıştığı da öne sürülüyor.

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