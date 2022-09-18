Suruç'ta bir asker yaşamını yitirdi, bir asker ise yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde roketatar saldırısı sonucu Ulş. Söz. Er İsmet Aybek'in yaşamını yitirdiğini, bir askerin ise yaralanarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Suruç/Şanlıurfa hududunda 18 Eylül 2022 tarihinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulş. Söz. Er İsmet AYBEK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."