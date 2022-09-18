CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm nedeni açıklandı

Geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden 25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ölüm nedeninin balık kılçığı olduğu açıklandı.

Konuya dair açıklamada bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Pekşen'in ölüm nedeninin yemek borusuna kaçan balık kılçığının yemek borusunu yırtması kaynaklı oluşan kalp zarı iltihabı olduğunu belirtti.

Bazı haberlerde Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden yaşamını yitirdiğine dair iddialara tepki gösteren Şenol, Pekşen'in tedavi sürecinde yer alan hekimden edindiği bilgileri aktardı.

Şenol'un sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"Öncelikle değerli milletvekili Haluk Pekşen’in acı kaybı için ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor ve üzüntülerimi bildiriyorum. Dün kendisinin ölümüne ilişkin gayet ciddi haber siteleri dahil ölümcül bir yanlış bilgi paylaştı.

Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Haberle ilgili tek doğru cümle kalp zarı iltihabı - perikardit olduğuydu. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kılçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç..."