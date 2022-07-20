Suruç Katliamı anmasına polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı var

Suruç Katliamı'nın yedinci yıl dönümünde Ankara Güvenpark’ta anma düzenlemek isteyen yurttaşlara polis saldırdı. Polis anmaya gelen yurttaşları gözaltına aldı.

Anma noktası olarak belirlenen Güvenpark’a gelmek isteyen iki ayrı gruba da saldıran polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Güvenpark’a Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından gelmek isteyen bir başka grubun da yürüyüş yapmasına izin verilmedi.

ÇHD Ankara Şube'nin aktardığına göre en az 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de polis engeli

İzmir'de basın açıklamasının ardından yürümek isteyen yurttaşlar da polis tarafından engellendi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde polisin saldırısında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Suruç’ta IŞİD'in 2015’te gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısının ardından 33 kişi yaşamını yitirmişti.