Suruç Katliamı anmalarına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

2015 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde İŞID'in bombalı saldırısı sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiği Suruç Katliamı'nın 8'inci yıl dönümünde çeşitli kentlerde anmalar gerçekleştirildi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen anmalara yöneik polis saldırısında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Kuğulu Park'ta gerçekleştirilen anmada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Halitağa Caddesi’ndeki anmada ise 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yapılan anmaya gerçekleştirilen polis saldırısında da 13 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.