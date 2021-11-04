Sürü köpeklerini zehirlediler: 'Bu bir cinayet...'

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı Kuzuyatağı köyünde 5 köpek zehirlenerek öldürüldü.

Yaşanan olaya ilişkin soL'a ulaşan köylüler, olayı araştırması için jandarmaya başvurduklarını ancak gerekenin yapılmadığını belirtiyor.

"Kimseye bir zararı olmayan sürü köpeklerinin vahşice katli oldukça üzücü" diyen bir köylü, failin bulunmasını talep ederken, "Bizler çok üzgün ve mağdur durumdayız. Koyun sürülerimizin güvenliğini onlar sağlıyorlardı adeta bir işçi gibilerdi, her şeyden öte onlar bir can. Ne olursa olsun bu yapılan cinayet, bu suç karşılıksız kalmamalı" ifadesini kullandı.