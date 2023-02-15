Suriye'ye yeni açılan sınır kapısından ilk BM yardım konvoyu geçti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremler Suriye'de de büyük yıkıma yol açtı, ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 688'a ulaştı.

Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine Suriye hükümetinin yardımların geçişi için iki sınır kapısının daha açılmasını kabul etmesinin ardından bir yardım konvoyunun Salı günü Türkiye'den cihatçı grupların ve TSK'nin kontrolündeki kuzey Suriye'ye geçtiği bildirildi.

Suriye hükümeti Kilis'teki Öncüpınar (Bab es-Selam) ve Çobanbey (Bab El Rai) sınır kapılarının deprem yardımlarının geçişi için ilk olarak 3 aylık periyotta açık kalmasına onay verdi.

11 kamyonluk BM yardım konvoyu yeniden açılan Öncüpınar (Bab es-Selam) sınır kapısından Salı günü Suriye'ye geçti.

50 kamyonluk bir BM yardım konvoyu daha önce Cilvegözü (Bab El Hava) sınır kapısından geçmişti.