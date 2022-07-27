Suriye'ye operasyon açıklaması: 'Kimseden izin alacak değiliz, her an yapılabilir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyon için "Kimseden izin alacak değiliz" dedi. Kalın, "Kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Bloomberg'in sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda yapılan anlaşmayı değerlendiren Kalın, "İki tarafın mutabakat sağlayarak bir araya geldiği bir anlaşma yapıldı. Bu, eğer sürdürülebilir, devam ederse, sadece Rusya ve Ukrayna değil, diğer ülkeler tarafından da desteklenirse, bundan sonra yeni ateşkes, esir mübadelesi ve barış anlaşmalarının zeminini hazırlayacak bir güven ortamı da inşa edebilir. İstanbul’da kurulacak merkezde dört taraftan temsilciler olacak. Cumartesi günü saldırı gerçekleşince, bundan rahatsız olduk ve bunu da hemen hem Rus hem Ukrayna tarafıyla görüştük" dedi.

'Anlaşma 4 aylığına yapıldı'

Beklentinin bütün tarafların anlaşma şartlarına tam bağlı kalmaları olduğuna işaret eden Kalın, "Tahıl sevkiyatı hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın menfaatine. İki hafta içerisinde ilk gemilerin çıkmasını bekleyebiliriz. Bu, biraz da ülkelerin ne kadar hazır olduklarına bağlı" değerlendirmesini yaptı.

"Bu anlaşma 4 aylığına yapıldı. Fakat iki tarafın da mutabakatı sağlanırsa otomatikman uzatılabilecek" diyen Kalın, karşılıklı mutabakata varılıp "Devam edilsin" denilmesinin yeterli olacağını belirtti.

Kalın açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasında denge politikasına devam edeceklerini" de aktardı. İbrahim Kalın, "Hem Batı'nın içinde olacak hem NATO üyesi olacak hem de Rusya ile bu ilişkileri yürütebilecek bir ülke var mı? Yok" ifadelerini kullandı.

'Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz'

Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyon hakkında da konuşan Kalın şunları söyledi:

"Bizim Suriye'deki perspektifimiz, öncelikle BM'nin 2254 sayılı kararı bağlamında siyasi müzakere sürecinin devam etmesi, Anayasa Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması. Fakat maalesef sahadaki gelişmeler bunun tersi yönünde oldu. İdlib bölgesinde biz 4 milyona yakın nüfusun güvenliğini sağlıyoruz, bir taraftan da terör tehdidi ile mücadelemiz devam ediyor. O yüzden de Cumhurbaşkanı'mız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir."

'Biden yönetiminin F-16'lar konusundaki tavrı olumlu'

F-16 tedariki konusunda ise Kalın, şöyle konuştu:

"Biden yönetiminin F-16'lar konusundaki tavrı olumlu, memnuniyet verici. Bu, şu anda devam ediyor. Sayın Biden'ın bunu kongreden geçirebilmesi için belirli sayıda hem Cumhuriyetçilerden hem Demokratlardan destek alması gerekiyor. Biz olumlu bir netice çıkacağını düşünüyoruz ama Kongre'den çıkan kararla ilgili farklı değerlendirmeler de yapılıyor. Bir grup Yunanistan şartıyla Türkiye'nin elinin kolunun bağlandığını söylüyor. Bir grup da bu konunun artık yönetime devredildiğini, yönetimin Türkiye-Yunanistan sorunlarının çözümüne katkı sunması anlamına geldiğini düşünüyor. Yönetimden bize nasıl bir teklif gelecek onu önümüzdeki aylarda göreceğiz."