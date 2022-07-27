Çavuşoğlu'ndan operasyon yanıtı: 'İkiniz de PKK ve YPG'yi kullanıyorsunuz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'deki harekat planlarını desteklemeyen ABD, Rusya ve İran'a tepki gösterdi. ABD ve Rusya'ya "İkiniz de PKK ve YPG'yi kullanıyorsunuz" diyen bakan, "İran'ın derdi ne? PJAK, PKK ve YPG'nin birbirinden farkı var mı?" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusuna olası harekata karşı çıkan ülkelere tepki gösterdi. "Rusya ve ABD sözlerini tutmadılar" diyen Çavuşoğlu, ABD'ye "Suriye'yi mi bölmek istiyorsunuz, bize mi karşısınız?" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede samimi değiller. Rusya'nın umudu bunları rejime monte edebilmek. İkiniz de PKK ve YPG'yi kullanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

Zaho'daki saldırı

"Provokasyonlar devam ediyor. Tacizler konusunda Irak'a uyarılarda bulunduk. Viyana sözleşmesi ortada, misyonları koruma görevi bizde. Bizim Irak'taki misyonlarımıza yönelik tehditler var, bir terör mevcudiyeti var.

Irak teröristleri ülkesinden kovamıyor. Bunları temizleyemiyorsanız gelin beraber yapalım diyoruz. Beraber de yapamıyorsanız biz yaparız. Bu bizim uluslararası hukuktan gelen görevimiz. Irak'ın toprak bütünlüğüne destek veriyoruz, aslında operasyonlarımız Irak'ın toprak bütünlüğü açısından da önemli.

Suriye'ye olası operasyon

Rusya ve ABD sözlerini tutmadılar. 2019 yılında ABD ile müzakere ettik, ortak açıklama yaptık. Rusya ile Soçi'de mutabakata vardık. Her ikisi de teröristleri bölgeden temizleyeceklerdi. Temizlemedikleri gibi ABD silah desteğini devam ettiriyor. Suriye'yi mi bölmek istiyorsunuz, bize mi karşısınız? ABD'nin bunu açıklaması gerek. Terörle mücadelede samimi değiller. Rusya'nın umudu bunları rejime monte edebilmek. İkiniz de PKK ve YPG'yi kullanıyorsunuz!

İran'ın derdi ne? PJAK, PKK ve YPG'nin birbirinden farkı var mı? Hepsi terör örgütü. Kendi aralarındaki güç mücadelesi sebebi ile de farklı yorumlar var. İran'la daha önce teröristlerin temizlenmesi için görüşmeler yapıyorduk. Rejimin yapacağı operasyona da destek veririz .Ama rejimin ılımlı muhalefeti de terörist olarak görmemesi gerekir.

Herkes yorumda bulunabilir, ama yorumda bulunan ülkelerin kendilerine bir tehdit olduğunda neler yaptığını hepimiz gördük. Başkalarının ne dediği önemli değil ülkemize yönelik tehdidi bertaraf etmek bizim görevimiz. Aynı zamanda siyasi faydası da var çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü açısında önemli bu operasyon. Türkiye her türlü hazırlıklarını yapıyor. 'Bir gece ansızın' artık mottomuz haline geldi.

ABD'nin taziye açıklaması

ABD'nin terörle mücadeledeki samimiyetsizliğinin bir göstergesi de bu. YPG ile PYD arasında hiç bir ayrım yoktur. Bunu en iyi ABD bilir. CENTCOM'un yaptığı kabul edilemez."

