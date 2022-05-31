Suriyeli yaşlı kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

Gaziantep’de 70 yaşında zihinsel engelli olduğu öğrenilen Suriyeli kadının darp edildiği tepki çeken görüntüler dün sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde yaşlı kadının başına tekme atılmasının ardından ağlamaya başladığı, çevredekilerin "vurmayın" diyerek müdahale ettiği görüldü.



Tepkiler üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Antep Valiliği, kadına şiddet uygulayan Şakir Çakır’ın gözaltına alındığını paylaştı.

Gözaltına alınan Şakir Çakır tutuklanarak cezaevine gönderildi.