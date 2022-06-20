Suriyeli mülteci karakolda polislere ateş etti, polisler yaralandı

Gebze'de yaşanan bir olayda, Suriyeli bir kişinin polis merkezinde polislere saldırdığı, bir polis memurundan kaptığı silahla bir polisi yaraladığı ortaya çıktı. Diğer bir polis memurunun da müdahale ederken yaralandığı olayda, polislerin saldırganı bacağından vurmasıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Oda TV'nin haberine göre, Medikal Park Hastanesi'nde kendisini odaya kilitleyerek kesici aletle intihar teşebbüsünde bulunan Suriyeli genç, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından intihardan vazgeçirildi ve intihara teşebbüsten hakkında işlem yapıldı. İfadesi alındıktan sonra polis merkezi amirliğinden ayrılan Suriyeli gencin, görevli bir polis memurunun kafasına yumrukla vurup boynuna sarılarak yere düşürdüğü, bu esnada da polis memurunun silahını aldığı belirtildi.

Suriyeli genç bunun ardından, polis merkezinde rastgele ateş etmeye başlarken, bu esnada polis merkezi içerisinde bulunan komiser yardımcısı sağ ayak bilek kısmından yaralandı. Bir başka komiser yardımcısı ise olaya müdahale ederken sol elinden hafif şekilde yaralandı.

Saldırganın, sol bacak baldır kısmından silahla ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.