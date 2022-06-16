İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada, "Ne zaman insanlık dışı davranışlar başladı. Yunanistan'daki muhatabımıza dedim ki sizin gönderdiklerinizi almayız. 1.5 yıldır kimseyi almıyoruz, toplam sayısı 1500 civarında. Oraya başvuranların kayıtlarını almıyorlar. Çözümü insanları iterek, öldürerek bulmuşlar. Batı neden susuyor. Eğer oradan geçerlerse Batıya gelme imkanları olabilir diye" dedi.

Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan toplam Suriyeli sayısını da açıklayarak, "Şu anda Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var. 321 bin uluslararası korumaya başvuran var. 4 milyon 100 bin civarında uluslararası korumaya başvurmuş, Türkiye'ye gelmiş insan var. Senin 1500'ün gelse ne olur, gelmese ne olur" diye konuştu.

Soylu, İngiltere'nin Ruanda'ya sığınmacı gönderme planıyla ilgili, "Türkiye 2011 yılının başından beri bir göç politikasıyla sorumluluğu, insani değerleri bilen bu çabalarını devam ettirmektedir. İngiltere'ye 28 bin kaçak Göçmen geldi sandallarla. Onlarca gündür her gün defalarca açıklamalar yapıyorlar. Dün gönderecekleri kişileri de AİHM engelledi" dedi.