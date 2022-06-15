Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle Avrupa'nın 20. yüzyılın son çeyreğinde, daha uyumlu bir ortamda, insan haklarının üstün olduğu ve her meselenin dünya tarafından çok net bir şekilde takip edildiği bir dünya tahallül ettiğini söyledi. Soylu, bugüne bakıldığında tam tersi bir tablo olduğunu belirterek, "Birçok güvenlik problemleri ve vekalet savaşları yaşıyoruz. Birbiriyle simbiyotik ilişkiler ortaya koyan uyuşturucudan teröre, göçten, sınır aşan suçlara kadar birçok meseleyi hep beraber yaşıyoruz" dedi.

'Salgın, göç, enerji ve ekonomik sorunlar dünyayı sınıyor'

AA'nın haberine göre, Süleyman Soylu, 2020'li yıllarda dört farklı meselenin dünyayı sınadığını belirterek, bunlardan birinin 2,5 yıldır yaşanan salgın olduğunu, ikincisinin de göç meselesi olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Göç meselesinde yanılgı, maalesef Batı'nın, Avrupa'nın özellikle göç meselesini bir sınır meselesi olarak değerlendirmesidir. Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir" dedi.

Soylu, Ukrayna krizi sonrasında ortaya çıkan tabloda, tüm dünyada 100 milyon kişinin yerinden edildiğini hatırlattı. Soylu, daha önce uyuşturucu ticareti, sınır aşan kaçak ticareti ve suçlar ticareti yapanların bugün daha kârlı olduğu için insan ticareti yaptığını söyledi.

'Kara paranın, yani terörün oluşturduğu finansmana, kimse sesini çıkarmadı'

İçişleri Bakanı Soylu, günümüzde dünyayı sınayan diğer sorunların enerji meselesi ve ekonomik meseleler olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesinin de mali suç yaygınlığı olduğuna işaret eden Soylu, "Bir elinizde kripto para, diğer elinizde sanal kumar var. Bir elinizde havaleyle bir taraftan bir tarafa nakledilen para var. Yani kara paranın, yani terörün oluşturduğu bir finansmanın, yani kumar parasının ve uyuşturucu parasının dünyanın her tarafında istediği gibi dolanabileceği bir sisteme bugün kimse sesini çıkarmadı. Bu da karşı karşıya kaldığımız önemli bir problemdir. Küresel kulüpler, dünyanın büyük ülkeleri bunu yok görüyorlar ve herhangi bir müdahale ortaya koyulmuyor" dedi.

'Dünyayı yönetenler 21. yüzyılda savunmasız kaldılar'

Bakan Soylu, dünyayı yönetenler 21. yüzyılda savunmasız kaldığını belirterek, iletişim araçlarının devletlerin elinde olmadığını, bunları ellerinde tutanların dünyada yeni bir vesayet sistemi kurarak, dünyayı yönetenleri tehdit ettiği, itibarlarını altüst ettiği ve bunun kontrol edilemediği bir dönem olduğunu söyledi.