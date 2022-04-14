Soylu'yla da fotoğrafı çıkmıştı: Ali Osman Akat'ın uyuşturucudan 135 yıl hapis isteniyor

Eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve kozmetik markası L'actone'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında Kolombiya'dan içinde yüksek oranda kokain bulunan 110 kiloluk iki ayrı kargoyu ülkeye soktukları iddiasıyla 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu patron Ali Osman Akat, suçlamaları reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, göndericisi Carlos Aguilar Calle olan Bogota (Kolombiya) – Panama City(Panama) – Cinninati (ABD) – Leipzeig (Almanya) rotasını izleyerek İstanbul’da alıcısı Süleyman Yekenkunrul olan, içinde ticari değeri olmayan maden örnekleri olduğu belirtilen 67.4 kiloluk kargonun Leipzeig Havalimanında Alman gümrük görevlilerince 20 Kasım 2021’de yapılan kontrollerde şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İncelemede gönderinin net ağırlığının 62 kilo olduğu ve siyah kokain olduğu, kokainin maskelenmiş olduğu tespit edildi. Alman Federal Cumhuriyeti Gümrük İrtibat Bürosu görevlileri kargo firmasında yaptıkları araştırmada, aynı gönderici adresi tarafından başka bir gönderinin daha olduğunu belirledi.

Leipzeig Havalimanında bulunan 48.4 kiloluk diğer iki kolinin içinde tespit edilen toz maddenin de birinci gönderideki karışım ile aynı olduğu ve hızlı test kitiyle kokain uyarısı alındığı kaydedildi. Kriminal dairece yapılan incelemede de her iki kargodaki toz maddelerin “kokain hidroklorür” olduğu ve yüzde 30.5 kokain içerdiği tespit edildi.

Kontrollü teslimat yapıldı

Alman Gümrük Bürosu ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmeler sonucunda kontrollü teslimat yapıldığı kaydedildi. Şüpheli gönderiler, 7 Aralık 2021’de Almanya Gümrük Bürosundan teslim alınarak İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğüne getirildi.

Ankara’daki Kriminal Laboratuvarda yapılan iki kargo gönderisindeki numunelerin kokain içerdiği 13 Aralık 2021’de saptandı.

Kokain içeriği değiştirildi

Bunun üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı talebiyle kargodaki toz haldeki uyuşturucu madde aynı renkte kumla değiştirildi.

Gönderilerin alıcıları tarafından yapılacak kargo takip sorgulaması esnasında Almanya Gümrük yetkilileriyle iletişime geçilerek takip ekranına “gönderi yanlış tesiste, teslimat için doğru tesise gönderilecek” notu girildi. Gönderilerin sistem üzerinden 13 Aralık 2021’de İstanbul’a gönderilecek gibi ayarlama yapıldığı da belirtildi.

Alıcı adresi olan şirket ortaklarının Süleyman Yekenkunrul, Tevfik Akan Atak ve Mustafa Güldiken olduğu tespit edildi. Diğer kargo için yapılan adres araştırmasında ise firma ortağının Tevfik Akan Atak olduğu, Atak’ın kullandığı telefon hattının ise bir başka şirkete devredildiği, bu firmanın yetkilileri arasına Tevfik Akan Atak ile Ali Osman Akat’ın olduğu ortaya çıktı. Savcılıkça gözaltı talimatı verildi.

Jandarma operasyon yaptı

Jandarma İl Komutanlığı ekipleri 15 Aralık 2021’de kargo görevlisi kılığına girerek şüpheli Tevfik Akan Atak’ın ortağı olduğu Sarıyer, Maslak’taki başka bir adreste operasyon yapıldı. Firma ortağı olan Süleyman Yekenkunrul kargoyu imza atarak teslim alınca kontrol altına alındı.

Yekenkunrul’un ofisinde narkotik detektör köpeği Demon ile arama yapıldı ve muhtelif kozmetik eşyalar bulunarak uyuşturucu tespit cihazı ile yapılan kontrollerde yasa dışı herhangi bir tespit yapılamadı. Eş zamanlı operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Şüpheli Ali Osman Akat suçlamaları reddeti

Gözaltına alınan Ali Osman Akat ifadesinde kozmetik alanında faaliyet gösterdiğini belirterek 10 yıldır tanıdığı şüpheli Tevfik Akan Atak’a 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren sınırlı imza yetkisi verildiğini, 6-7 senedir kendi şirketinde Dış Ticaret Genel Koordinatörü olduğunu, kendisine şirket hattı verdiklerini, ancak Tevfik’in hattını değiştirmek istemediği için kendi telefon numarasını devrederek iletişim giderlerinin resmileştiğini söyledi.

Ali Osman Akat, şüpheli Tevfik’in kurduğu Ossey Kozmetik’i Ukraynalı birisi ile evleneceğini, evleneceği kişi ile Ukrayna’da ticaret yapmak istediği söyleyerek kurduğunu bildiğini ve ancak diğer şüpheli Süleyman Yekenkunrul ile Tevfik Akan Atak’ın Prufier Şirketinde ortak olduklarını bilmediğini ifade etti.

Akat: Gönderiler hakkında bir bilgim yok

Şüpheli Süleyman Yekenkunrul ile 2-3 yıldır ticaret yaptığını, son bir yıldır herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığını ve yaklaşık 100 bin TL civarında alacağı bulunduğunu söyleyen Akat, şunları söyledi;

*Herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde benzeri eşyaların yurtdışından ithalat ya da ihracatına yardımcı olmadım. Şirketlerim üzerimden yıllardır ihracat yapmaktayım. İhraç ettiğim mallar bazen gümrükte incelemeye tabi tutulmaktadır. Tevfik Akan’a talimatlarım normal ticari olaylarla ilgilidir.

*Uyuşturucu ile ilgili olarak hiçbir bir talimatım bulunmamaktadır. Uyuşturucu taşımanın ve kullanmanın suç olduğunu biliyorum fakat bahse konu gönderiler hakkında hiçbir bilgim yoktur. Herhangi bir adli tahkikat geçirmedim. 30 yıldan fazladır ticaret yapıyorum. 350 kişi istihdam ediyorum.

*Son 10 yıldır 100 bin dolardan fazla ihracat yaparak döviz geliri sağladım. 3 sene önce kozmetik sebebiyle ihracatta dokuzuncu, 2021 yılında da üçüncü oldum. Sayın Bakanımız Mehmet Muş tarafından plaket ile ödüllendirildim. Çok fazla sayıda ödül ve plaket sahibiyim. Amerikan Ticaret Odası Türkiye Genel Başkanlığı görevinin beş yıl yerine getirdim. Söz konusu olay herhangi bir bilgim yoktur.

Şüpheli Tevfik Akan Atak: Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum

Şüpheli Tevfik Akan Atak ise ifadesinde, yönetici olduğunu üzerine kayıtlı iki firması olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Söz konusu eşyayı demir cevheri numunesi olarak sipariş ettim. İlk defa bu üründen numune geldi. Gönderi içerisinde sadece demir cevheri olduğunu düşünüyordum. İçerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum. Dış ticaret işi yaptığım birçok ülkeden numune geldi fakat hiçbir şekilde uyuşturucu madde ithal etmedim.

*Maillerim resmi olarak yazışmalarım var. 15 Aralık 2021 tarihinde mesai saatlerinde Lactone unvanlı firmada görev yapmaktaydım

Şüpheli Atak, Ossey adlı şirketinde olmadığı için kargoyu Süleyman Yekenkunrul ile ortak olduğu firmaya gönderdiğini, Yekenkunrul’un da gelecek olan ürünlerin demir cevheri olduğunu bildiğini anlattı.

Diğer şüpheliler Ali Karataş ve Sarra Chouıekh’in firma çalışanı olduklarını, Mustafa Güldiken ise kurucu ortalığının sona erdiğini, Ali Osman Akat’ın ise Lactone unvanlı firmanın sahibi olduğunu söyleyen Tevfik Akan Atak, ” 8 yıl önce Lactone unvanlı firmanın kuruluş aşamasında ortağı rolündeyken çalışanı pozisyonuna geçtim. Gönderi bana aittir. Gönderi içeriği numune olarak gelen doğal kozmetik ürünlerinde kullanılan bir üründür. Ürün hala ofistedir. Kontrol edebilirsiniz. Bu olayda herhangi yasaklı madde sevkiyatına da dahil olmadım. Gelen numuneler içerisinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Gelen numune talebi kendi şahsi kararımla verilmiştir. Ali Osman Akat benim ticari faaliyetlerim hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir” dedi.

Diğer şüpheliler de suçlamaları reddetti

Diğer şüpheli Süleyman Yekenkunrul da Tevfik Akan ile yüzde 66 oranında ortak olduğunu belirterek “Bu şirkette kozmetik ticareti işi yapıyorum. Bahse konu eşyalar bana ait değildir. Bu siparişi firmamızın diğer ortağı Tevfik Bey sipariş etmiştir. Benim siparişten hiçbir şekilde bilgim yoktur. Ali Osman Akat ile ticaret yapıyorum. Oradan tanışıyoruz. Fakat son zamanlarda vadelerde anlaşamadığımızdan dolayı şimdilik ticareti durdurduk” diyerek suçlamayı reddetti. Diğer şüpheliler de suçlamaları reddetti.

'Demir tozunun kozmetikte kullanıma dair bilgi yok'

İddianamede, şüpheliler Tevfik Akan Atak ve Ali Osman Akat’ın bulunduğu firmaların kozmetik alanında faaliyette bulunduğu ancak şüpheli gönderi olan ve gümrük beyanlarında demir tozu olarak geçen maddenin, polisin yaptığı saha araştırmasında kozmetik alanında kullandığına dair bilgi bulunamadığı, firmaya iştigal alanı dışında bir madde ithal edilmeye çalışıldığı ve bu maddenin içeriğine kokain karıştırıldığının kriminal raporunda sabit olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Ali Osman Akat’ın cep telefonu üzerinde yapılan ön incelemede Tevfik Akan Atak’a farklı gümrük işlemlerinde sürekli talimatlar geçtiği, “bu nedenle suça konu olayda da Tevfik Akan’ın Ali Osman Akat’tan talimat almadan bu olayı gerçekleştiremeyeceğinin değerlendirildiği zira ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktar ve değer olarak çok yüksek olduğu” vurgulandı.

Savcılık değerlendirmesi: 'Tevfik göstermelik sahipti'

İddianamede, “Tevfik Akan Atak’ın mesleğinin yöneticilik olduğu ve aylık kazancını ifade beyanında aylık 20 bin TL göstermiş olması nazara alındığında söz konusu uyuşturucu maddeyi tek başına kendi imkanları ile temin edemeyeceğinin çünkü kozmetik alanında faaliyet gösteren Ali Osman Akat’ın kanuni temsilcisi(şirket müdürü) olan Tevfik Akan Atak’ın kozmetik alanında bir kaç şirket kurarak kendi şirketi ile rekabet halinde olması hususunun ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şirket müdürlüğü yapmış olan kişinin şirket müdürlüğü yaptığı şirkete ait bilgi ve belgeyi başka şirkete taşıyamayacağı bunun sorumluluk gerektirdiği bu konu hakkında uygulamada yüzlerce açılmış dava bulunduğu, bu nedenle de Tevfik Akan Atak’ın diğer şirketlerin göstermelik olarak sahibi olduğu, şüpheli Ali Osman Akat’ın dosyada bahsi geçen şirketlerin fiili sahibi olduğunun değerlendirildiği” ifadeleri kullanıldı.

Ağır Ceza mahkemesinde yargılanacaklar

İddianamede, el konulan uyuşturucu olduğu düşünülen brüt ağırlığı 110,8 kilo gelen koyu kahverengi renkte demir tozu ile karışık halde bulunan numunelerde kokaine rastlandığı vurgulanarak şüphelilerin suç tarihinde ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yurt dışından ülkemize sokarak suç işledikleri kaydedildi. Şüphelilerden Ali Osman Akat, itiraz üzerine 6 Ocak 2022’de tutuklanırken, şüpheliler Tevfik Akan Atak ve Süleyman Yekenkunrul ise 17 Aralık 2021’de tutuklandı. Şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak , Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken hakkında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak” suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.