'Suriyeli mülteci işkence sonucu öldürüldü' denilmişti, dosya kapatıldı

Suriye’den Türkiye tarafına geçen yıl Kasım ayında geçmeye çalışırken yakalandığı ve gördüğü işkence sonucu öldürüldüğü iddia edilen Ridwan Îd Numan El Ehmed’in dosyası, karakol komutanın ifadesi sonrası takipsizlikle sonuçlandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 27 Kasım 2021’de iki arkadaşıyla birlikte Türkiye tarafına geçmeye çalışan Ridwan Îd Numan El Ehmed (34), askerlerce yakalandı.

Gördüğü işkence sonrası öldüğü belirtilen Ehmed'in cansız bedeninin sınırın diğer tarafına atıldığı iddia edildi.

Olayın ardından ailesinin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapatıldı.

Kamera kaydı yok

Ailenin yapmış olduğu suç duyurusunu inceleyen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, “yetkisizlik kararı” vererek, dosyayı Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı olaya dair kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Savcılık kararının gerekçesinde kolluk tarafından araştırma yapıldığı ve “Suriye Türkiye sınır hattını gösteren kamera sisteminin bulunduğunun” tespit edildiğini belirtti. Savcılık, “(…) kamera sisteminin 2 gün içerisinde kendisini yedeklediğini, 2 günden fazla kamera kaydının bulunmadığını” ileri sürdü. Savcılık aynı zamanda “Akdoğan Piyade Hudut Karakolu'nda bu olaya tanık olan kimsenin bulunmadığının bildirildiği” iddiasına da yer vererek, tek delilin müştekilerin suç duyurusu olduğunu savundu. Savcılık, suç şüphesi oluşturacak delil elde edilemediği iddiasıyla dosyada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

Avukattan itiraz

Savcılığın takipsizlik kararına itiraz eden aile avukatı Azad Kaya, dosya evraklarında olayın soruşturmasının yetersiz yapıldığının açık şekilde görüldüğünü belirtti. Kaya, olaya ilişkin tutulan 08 Mart 2022 tarihli tutanakta “Olaya tanık kimsenin bulunmadığı, Akdoğan Piyade Hudut Bölük komutanı Piyade Üsteğmen Adem A.’nın beyanından anlaşılmış olup iş bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek doğruluğu müştereken imza altına alınmıştır” denildiğini hatırlattı.

Hudut Karakol Komutanı Adem A.’nın suçun şüphelileri arasında olduğuna dikkati çeken Kaya, komutana şüpheli yaklaşılması gerekirken, komutanın bilgisine başvurularak bu bilgiyle dosya hakkında karar verilmesinin soruşturmanın bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

Faillerin tespitine yönelik hiçbir araştırma ve inceleme yapılmadığını vurgulayan Kaya, şunları söyledi: “Belirtilen tarihte hangi askerin nöbet tuttuğu ve hangi askerin devriye gezdiği bellidir. Nöbet ve devriye çizelgeleri Akdoğan Piyade Hudut Karakolunda mevcut olmasına rağmen bu hususla ilgili herhangi bir belge ya da bilgi istenilmemiştir. Sadece olaya tanık kimsenin olmadığı beyanıyla yetinilmiştir.” Savcılığın gereken özeni göstermediğini ve olayın görgü tanığı Tamir Hammede’nin ifadesine dahi başvurulmadığını ifade eden Kaya “Yaşanan olayı bizzat görgü tanığıdır” diye belirtti.