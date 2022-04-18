İsveç'te aşırı sağcıların göçmen karşıtı eylemleri 3 gündür devam ediyor

İsveç'in güneyinde, "Kuran yakıp üzerine domuz kanı dökmeyi" planlayan aşırı sağcı grupla polisin arasındaki çatışmalar 3. gününü tamamlarken şimdiye kadar olaylarda 3 kişi yaralandı.

Danimarka'nın aşırı sağcı Stram Kurs partisinin, İsveç'in güneyindeki Landskrona kasabasında planladığı bir gösterinin, iptal edilip yerinin değiştirilimesinin ardından grup akşam vakti bölgede arabaları ve çöp tenekelerini ateşe vermeye başladı.

Öte yandan İsveç polisi, Stram Kurs'a karşı eylem düzenleyen yaklaşık 100'e yakın kişiye saldırdı. Polis ırkçılık karşıtı grupların "trafiği engellediğini" öne sürdü.

Perşembe gününden bu yana, Stockholm'de ve Stram Kurs'un gösteri planladığı veya düzenlediği tüm yerler olan Linkoping ve Norrköping şehirlerinde de çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Cuma akşamı, Stram Kurs'un orada bir Kuran yakma planı öncesinde Orebro'nun merkezinde göstericiler ve ırkçılık karşıtları arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. Olay sırasında polisin açıklamasına göre 12 polis yaralandı ve dört polis aracı ateşe verildi.

Cumartesi günü Malmö'deki bir parkta yapılan gösteride Stram Kurs lideri Rasmus Paludan 100'ün altında kişiye hitap ederken çevredeki insanlar tarafından taşlanmaya başladı. Polis bunun üzerine ırkçıları taşlayanlara bibergazıyla saldırdı.

İsveç medyası, Paludan'ın bacağına taş geldiğini bildirdi.

Stram Kurs, Danimarka'da meclise girebilmek için gerekli yüzde iki barajının altında kalan bir parti.