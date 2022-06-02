Suriyeli kadına tekme atan Şakir Çakır: Erkek sandım pişmanım

Gaziantep'te Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır’ın ifadesinde, vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürerek, “Ben olayı kızımın kaçırılmasına yönelik olabileceğini düşünerek kendimi kaybettim. Banktaki kişiyi erkek zannettiğim için bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.