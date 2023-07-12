Suriye'den Zafer Partisi heyetine ret: Sadece bir kişi ülkeye alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu hafta Suriye'ye yapacağı ziyaret ülkeye giriş izni iptal edildiği için gerçekleşmezken, Zafer Partisi heyetinin de ülkeye girişine izin verilmedi. Heyetten sadece bir kişi Suriye'ye alındı.

Diplomatik ve yeşil pasaportu olanlar kabul edilmedi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Halk TV ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Şükrü Sina Gürel, "Bizim heyetimiz en sonunda 3 kişiye indi. Fikret Bayır ve Nezih Karaman ile birlikte dün akşam Suriye sınırına geldik. Nezih Karaman'ın pasaportu normal olduğu için onu Suriye'ye kabul ettiler. Ama benimki diplomatik pasaport, Fikret Bayır'ın yeşil pasaport olduğu için girişimizi kabul etmediler. Halbuki ben 2016'da Suriye'ye Yurt Gazetesi adına geldiğimde diplomatik pasaportum sorun yaratmamıştı. Ben de başka belgeyle geçmeyi reddettim. Şimdi Beyrut'tayız. Genel Başkan Yardımcısı Nezih Karaman Suriye'ye geçti. Gerekli görüntüleri paylaşacak. Amacımız Suriye'de artık savaşın bittiğini elimizle göstermekti. Bu amaç gerçekleşecek" dedi.

Özdağ yaptığı açıklamada dört kişilik bir ekiple Temmuz'un ikinci haftası Suriye’nin başkenti Şam'a ve Lazkiye’ye gideceğini duyurmuştu.