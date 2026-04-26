Suriye’den ateşlendiği iddia edilen mermi Nusaybin'de tıp profesörünü yaraladı

Suriye'nin Kamışlı kentinden ateşlendiği iddia edilen uzun namlulu silahtan çıkan kurşun, Mardin'de Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu'na isabet etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu, “yorgun mermi”nin isabet etmesiyle yaralandı.

Sabah’ın haberine göre Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Suriye’nin Kamışlı kentinde uzun namlulu silahlarla havaya ateş açıldı. Bu esnada sınırı aşan "yorgun mermilerden" biri, o sırada Nusaybin’de bulunan Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu'na isabet etti.

Diyarbakır’dan ziyaret amacıyla ilçeye geldiği öğrenilen Pirinççioğlu, yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde vücuduna mermi çekirdeği isabet ettiği belirlenen akademisyen, genel cerrahi uzmanı bulunmaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Buradaki tedavisi tamamlanan Prof. Dr. Pirinççioğlu taburcu edildi. Akademisyenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.