Suriye'deki can kaybı da artıyor: Bine yakın ölüm, binlerce yaralı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 968 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 403'ten fazla kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde hükümet kontrolündeki bölgelerde 538 kişi hayatını kaybetti, 1353 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. AA'nın "Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)", "Sivil Savunma (Beyaz Baretliler)", yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, İdlib ile "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı harekatı" bölgelerinde en az 430 kişi öldü, en az 1050 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.