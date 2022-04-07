Suriye'deki bir ABD işgal üssüne füze saldırısı: 2 asker yaralandı

ABD'li askeri yetkililer yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğusundaki bir işgal üssüne düzenlenen füze saldırısının ardından iki ABD askeri personelinin yaralandığını söyledi. İngiltere menşeli Reuters'a konuşan yetkililer yaralanmaların hafif olduğunu iddia etti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, yaralılardan birinin travmatik beyin hasarı için müşahede altında olduğunu söyledi. Öte yandan yetkililer, yaralılara dair paylaştıkları bilgilerin ilk gözlemlere dayandığını ve değişebileceğini söyledi.

Cihatçılara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli SOHR'sa, füzelerin gece yarısından sonra "İran destekli milislerin nüfuz sahibi olduğu bir bölgeden" üsse ateş edildiğini söyledi.

İki füzenin Irak sınırına yakın Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı El Ömer petrol sahası alanına indiğini belirtiliyor.