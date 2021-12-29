Suriye'deki askerlerin saldırı sonrası katil Onur Gencer'i aradığı ortaya çıktı

HDP İzmir il binasına saldıran ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’i saldırı sonrası telefonla arayan Burhan Timur ile Abdüllatif Koçak ve Kadir Çatak’ın Bayburt ilinde 17’nci Komando Tugay Komutanlığı Yardımcılığı 5’inci Komando Taburu 1’inci Komando Bölüğünde görevli askerler oldukları öğrenildi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kimliği tespit edilen askerlerin Suriye'de görevli olmaları nedeniyle olay hakkında ifadelerine başvurulmadığı belirtildi.

HTS kaydı gönderilemedi

Askerlerden Burhan Timur’un fail Gencer’in telefonunda “Komanda Burhan” olarak kayıtlı olduğu ve görüşme yaptığı tespit edildi. Ancak Timur hakkında HTS kaydı dosyaya gönderilmedi. Timur’un soruşturma kapsamına dâhil edilmedi.



Sanığın HTS kayıtlarında "ESAM EL MUHAMMED, FATMA HACIMUHAMMAD ya da ABDO ACİ" gibi yabacı uyruklu olduğu ancak kullandıkları telefon numaralarından hareketle Türkiye'de yaşadıkları anlaşılan kişiler hakkında ise hiçbir işlem yapılmadı.