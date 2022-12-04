Suriye'de SDG ile ABD'nin ortak devriyeleri yeniden başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı hava harekatının ardından durdurulan ABD’nin SDG ile ortak devriyelerinin kısmen başladığı duyuruldu.

Associated Press'in aktardığına göre, dört ABD zırhlı aracı ve bir SDG aracından oluşan devriye, Haseke vilayetinin kuzeydoğusundaki Rumeylan kasabası yakınlarındaki bir ABD üssünden ayrılırken görüldü. Devriyenin, Irak sınırına yakın başka bir ABD üssüne doğru ilerlediği belirtildi.

AP ajansına konuşan ABD'li yetkililer, IŞİD karşıtı operasyonların başlamadığını, ortak devriyelerin 'belirli bir alanla' sınırlı tutulacağını bildirdi. Yetkililer, IŞİD üyelerinin ailelerinin tutulduğu El Hol ve diğer kampların çevresinde devriyelerin yapıldığını dile getirdi.

SDG Sözcüsü Aram Henna, dün yaptığı açıklamada, ABD liderliğindeki koalisyonla yürütülen ortak operasyonların tamamen durdurulduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan SDG komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin hava operasyonu nedeniyle gergin olduklarını belirterek diğer ülkelerden daha güçlü açıklamalara ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti.