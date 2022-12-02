Suriye basını IŞİD liderini ÖSO'nun öldürdüğü iddialarını yalanladı

Suriye devlet medyasında çıkan haberlerde IŞİD lideri Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesiyle ilgili ABD'nin iddialarını yalanladı. Şam, Washington'un iddia ettiği gibi, el-Kureyşi'yi ABD ordusunun yanı sıra ÖSO'nun değil, Suriye hükümet ordusu olduğunu belirtti.

Suriye devlet medyasına göre 15 Ekim 2022'de Jasim kentinin kuzey mahallesinde Deraa'dan gelen sivil gruplarla işbirliği içinde Suriye Arap Güçleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik operasyonu sırasında IŞİD'e karşı saldırı başlatıldı.

Ancak ABD CENTCOM, operasyonun Suriye'nin güneyindeki Deraa vilayetinde ÖSO tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümünden sonra Ebu el-Hüseyin el-Kureyşi'nin IŞİD'in yeni lideri olduğu ilan edildi.