Suriye'de depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 800'ü geçti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından Suriye'de de büyük yıkım yaşandı. Suriye'de yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 5 bin 801 olarak açıklandı. Türkiye'de depremden etkilenen 10 ilde toplam can kaybı dün itibariyle 35 bin 418 olarak açıklanmıştı. İki ülkede toplam can kaybı 41 bin 219'a yükselmiş oldu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cumartesi günü ziyaret ettiği Suriye'nin Halep kentinden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ghebreyesus enkaz görüntülerini gösteren videoya düştüğü notta hayatında bu boyutta bir hasarı görmediğini dile getirdi.

İdlib'de cihatçılar yardımlar için çatışıyor

Öte yandan depremden etkilenen İdlib bölgesinde silahlı cihatçı gruplar arasında yardımları teslim almak için çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Bölgedeki Al Mayadeen muhabirinin aktardığına göre "Ulusal Cephe" fraksiyonları ile Heyet Tahrir'uş Şam arasında İdlib kırsalında gelen yardımlara el koymak için çatışmalar çıktı.

İdlib'in kuzeyindeki Bab el Hava sınır kapısından BM heyetinin girdiği belirtilirken İdlib kırsalındaki yabancı militanların Serakıb üzerinden yardımların depremden etkilenen bölgeye geçişini engellediği belirtildi.

Suriye önceki gün Serakıb ve Ebu Zeytin kontrol noktalarını tek taraflı yardım geçişine açmıştı.

Esad ülkenin tüm bölgeleri için yardım ihtiyacını vurguladı

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Eger ile görüştü. Esad görüşmede Suriye hükümetinin, depremden etkilenen insanlara yardım sağlamak için tüm bölgelere yardım götürme konusundaki istekliliğini yineledi. Suriye’deki insani durumla uğraşırken altyapıya, sağlık ve iletişim gibi diğer sektörlere bakmanın önemli olduğuna işaret eden Esad bunların birbiriyle entegre olduğunu ve Suriyelilerin insani koşullarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Esad Pazartesi günü BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile yaptığı görüşmede de "Suriye'nin işgal altında ve silahlı terörist grupların kontrolünde olanlar dahil tüm bölgelerine acil yardım ihtiyacını" vurgulamıştı.