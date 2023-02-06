Suriye'de depremde en az 574 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerde 371 kişi hayatını kaybetti, 1089 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde hükümet kontrolünde olmayan bölgelerde ise onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 203 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı. Buna göre, İdlib'de 100, Afrin ile Halep'in kuzey ve batı kırsalında ise en az 103 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.