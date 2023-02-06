Depremden etkilenen Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Suriye'de hissedilen depremde en az 427 kişi yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişi yaralandığı bildirildi.

Suriye Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Ahmed Damiriya, SANA muhabirine yaptığı açıklamada, İskenderun’un kuzeyini vuran deprem sonucu Halep, Hama ve Lazkiye vilayetlerinde nihai olmayan sonuca göre 237 kişinin hayatını kaybettiğini ve 639’a yakın yaralının kaydedildiğini duyurdu.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı. Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Esad Bakanlar Kurulu'nu acil olarak topladı

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeyi vuran depremin zararlarını ve gerekli önlemleri görüşmek üzere Bakanlar Kurulu’nu acil toplantısına başkanlık ediyor.

Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.