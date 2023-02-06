Pazarcık merkezli deprem çevre ülkelerde de etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Irak'ta da hissedildi.

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi. Suriye'nin kuzeyinde bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor. Sahadaki AA muhabirlerinin SNHR, Sivil Savunma, yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, ilk belirlemelere göre Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 58 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Mısır, Lübnan, Irak ve Kıbrıs'tan da hissedildi

Bölgedeki AA muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Kuzey Kıbrıs'ta can ve mal kaybı olmadığı açıklandı

Deprem, Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden de hissedildi.

Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Kuzey Kıbrıs'ta da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğünde deprem ve devamında meydana gelen 30 kadar artçı sarsıntının da hissedildiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre KKTC’de tespit edilen herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin Anavatan Türkiye'deki deprem bölgesine kurtarma ve yardım için gitmeye hazır oldukları kaydedilerek, Türkiye'ye taziyede bulunuldu ve dayanışma duyguları ifade edildi.