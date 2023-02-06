Maraş merkezli depremin ardından Suriye'de onlarca kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Pazartesi günü erken saatlerde güçlü bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Maraş olan depremin şiddeti 7,4 olarak kaydedilirken, deprem Türkiye dışında da başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgede hissedildi.

Birçok Orta Doğu ülkesinde Maraş ve Antep merkezli deprem yoğun şekilde hissedilirken, artçı sarsıntılar Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan, Kıbrıs ve Ürdün'ü de salladı.

Depremin ardından Suriye'nin Halep ve Lazkiye kentleri başta olmak üzere, birçok kentte binalar yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Halep Sağlık Müdürü SANA'ya yaptığı açıklamada deprem sonucu Halep'teki Razi Hastanesi'ne 16 ölü ve onlarca yaralı ulaştığını kaydetti.

Cebelih Kent Konseyi Başkanı Ahmed Kandil ise kent çapında yaklaşık on konutun çöktüğünü kaydetti. Cebelih'teki Şehit İbrahim Naama Ulusal Hastanesi'ne çok sayıda ölü ve yaralının getirildiği açıklandı.

Lazkiye'deyse bazı mahallelerde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü.

Hama İtfaiyesi ise El-Erbain semtinde 8 katlı bir binanın yıkıldığını duyurdu.