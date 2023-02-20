Suriye'de deprem sonrası durum

Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Orta Doğu'nun büyük kısmında hissedildi. Depremin ağır hissedildiği yerlerden biri de Hatay'ın sınır komşusu Suriye oldu.

Suriye'de ilk belirlemelere göre depremin ardından bir yaşam kaybı bildirilmedi.

Hama Belediye Meclisi Başkanı, basına verdiği demeçte, artçı sarsıntı sonucu hiçbir binanın yıkılmadığını söyledi.

Halep Sağlık Müdürü ise, artçı sarsıntı sonucu binaların yıkılması sonucu bir acil durumun söz konusu olmadığını söyledi. Halep Sağlık Müdürü, deprem sırasında panik anında bazı insanların camdan atladığını, camdan düşüp yaralananların ise el-Razi Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.

Lazkiye İtfaiyesi Komutanı Yarbay Muhannad Cafer ise deprem sonucu binalarda şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.