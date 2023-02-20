Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden ve Suriye'den de hissedildi. Bazı binalar yıkıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saat 23.00 sıralarında yaptığı açıklamaya göre Hatay merkezli depremler sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 213 kişi yaralandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu. AFAD'ın açıklamasına göre depremin merkez üssü Hatay Defne. Deprem saat 20.04'te 16,74 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Hatay Samandağ ve büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

5,8 büyüklüğünde bir deprem daha

AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Antakya'da 2 bina yıkıldı: 1 kişi yaşamını yitirdi, yurttaşlar enkaz altında

Hatay merkezli depremde Antakya'da 2 bina yıkıldı. Çöken binalardan 3 kişiyi sağ çıkaran ekipler, 3 kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.

Yıkılan bir binanın enkazından da 2 kişi çıkarılarak tedaviye alındı. Aynı binadan 1 kişinin cesedine ulaşıldığı, enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirtildi.

Samandağ Belediye Başkanı: Elektrikler kesildi, binalarda insan olup olmadığını teyit edemiyoruz

Depremin merkez üsleri Defne ve Samandağ belediye başkanları ilçelerin son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Televizyon yayınlarına katılan belediye başkanları çadır ihtiyacına dikkat çekti.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz depremin ardından yaptığı açıklamada, bölgede elektrik olmadığını, karanlıktan dolayı çöken binalarda insanların olup olmadığının anlaşılamadığını kaydetti.

"Vatandaşlarımızı artık kimse eve sokamaz. Bu çadırları da vatandaşlarımıza çok görmesinler" diyen Eryılmaz şöyle konuştu:

"Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli illere kaçmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımız yıkıldı. Her taraf zifiri karanlık olduğu için binalarda insan olup olmadığını teyit etmedik. Bazı haberler aldık onları teyit etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çadır istiyor. Vatandaşlarımızı artık kimse eve sokamaz. Bu çadırları da vatandaşlarımıza çok görmesinler. Bu sorunumuz hala çözülmedi. Çok acil bir şekilde barınma sorununa çözüm bulmalarını istiyorum."

'Acil çadır istiyoruz'

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ise "Kahramanmaraş’tan çok daha fazla hissettik. Şu an elektrik yok. İnsanların çığlıkları arasında koordine etmeye çalışıyoruz. Enkaz altında kalanları Valiliğe bildiriyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz. Durum facia. Maraş depremini üçe katlayan bir depremdi. Kötü durum. İnsanların can hıraş feryatları var. Acil çadır istiyoruz. Burası metropol değil, taşra. Kimse evini, ahılı bırakıp gitmez. Çadırkent kuracağımıza millete çadır versek daha iyi olacağını düşünüyorum" diyerek 'acil' çadır çağrısında bulundu.

İskenderun'da 3 katlı bina yıkıldı

Şehit Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu Caddesi’nde bulunan 3 katlı boş bina deprem nedeniyle çöktü.

Samandağ ilçesi merkezli depremin ardından İskenderun ilçesinde hasar görmeyen evlerinde oturan vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşların ellerinde yataklarla sokaklara çıktığı görüldü. AFAD, polis ve jandarma ekipleri de bölgede, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

TKP Kriz Masası'ndan açıklama

Hatay'da TKP'nin dayanışma merkezinden edindiğimiz bilgiye göre bölgede yıkılan binalar ve yeni enkazlar var. Çok sayıda ambulans sesinin kentten yükseldiği öğrenilirken merkezde yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Türkiue Komünist Partisi'nin (TKP) Hatay'da dayanışma için kurduğu Antakya Deprem Kriz Masası'ndan 6,4'lük depremi takiben bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Az önce Deprem Kriz Masamızın da bulunduğu Defne bölgesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gerçekleşen depremde çok sayıda yorgun binanın yıkıldığını tespit ettik. Yaralıların olduğunu biliyoruz. Yaralılara müdahale etmek için gelen ambulans ve itfaiyenin yaralılara en uygun ve hızlı şekilde müdahalesi için koordineli biçimde yardım çalışmalarında bulunuyoruz.

TKP Kriz Masası'nda bulunan herhangi bir arkadaşımız yara almadı. Ancak dayanışma malzemelerimizin bir kısmı zarar gördü.

Bu depremde yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Hatay Valisi Doğan: Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" dedi.

Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

Depremle birlikte komşu ülke Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin gibi ülkelerde sarsıntılar hissedildi.

Depremin Mısır'ın Orta Doğu'daki topraklarında da hissedildiği belirtiliyor.

AFAD, sahil şeridinden uzak durma uyarısını kaldırdı

AFAD'dan yapılan açıklamada "Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada yurttaşlardan sahil şeridinden uzak durmaları istendi: "Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" denildi.

AFAD daha sonra bu uyarıyı kaldırdığını açıkladı.

Mustafa Kemal Hastanesi tahliye ediliyor

DHA’nın haberine göre; Antakya’da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Hatay’daki AFAD Koordinasyon tahliye edilmeye başlandı.

Fuat Oktay: 28 ihbar geldi, 8 yaralı hastanelerde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay'da bu akşam meydana gelen depremlerin ardından açıklama yaptı.

Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

Yıkılan binalara ilişkin kendilerine şu ana kadar 28 ihbarın geldiğini duyuran Oktay, hastanelere kaldırılan yaralı sayısının ise 8 olduğunu açıkladı.

Oktay "Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük" dedi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik "Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz" ifadelerini kullanan Oktay ayrıca Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı "denizde yükselme" uyarısını kaldırdığını duyurdu.

Düşen kayalar yolu kapattı

Deprem sırasında düşen kayalar nedeniyle Defne'deki Batıayaz köyünün yolu kapandı. Jandarma ekiplerinin yolu açmak için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Soylu'dan açıklama: 3 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Soylu saat 23.00 sıralarında bir açıklama yaptı. Soylu Hatay'da bu akşam meydana gelen depremler nedeniyle şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

Soylu "42 ihbar aldık. Artçı depremler 6,4’ten sonra 26 defa tekrarladı" açıklamasını yaptı.

