Suriye'de çatışan cihatçı çeteleri AKP barıştırdı

Suriye'deki silahlı cihatçı grupların Reuters'e verdikleri demeçlere göre, Suriye Ulusal Ordusu adlı oluşumun parçaları olan Feylek el Şam, Ahrar el Şam, Ceyş'ül İslam ve Şam Cephesi arasındaki ateşkese Türkiye yönetimi arabuluculuk yaptı.

Halep'in El Bab kenti yakınlarında yaşanan geçen haftaki çatışmalarda en az sekiz kişi hayatını kaybettiği çok sayıda kişi de yaralandığı açıklanmıştı. Çatışmalar, geçmişte El Kaide'ye bağlı olan Heyet Tahrir el Şam'ın Suriye Ulusal Ordusu kontrolündeki bölgelere konuşlanmasına olanak tanımıştı. Bu durum, Heyet Tahrir el Şam'ın, kontrol ettiği bölgeleri İdlib vilayetinden Afrin'e doğru genişletme arayışında olduğu iddialarını da beraberinde getirmişti.

Suriye'de silahlı cihatçı çeteler arasındaki iç çatışmalar bu ülkedeki Esad karşıtı ayaklanmanın başladığı 2011 yılından beri sürüyor.

Türkiye, Suriye Ulusal Ordusu adlı oluşumla 2016 yılından beri Suriye'nin kuzeyine dört askeri operasyon düzenledi.