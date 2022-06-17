CNN: Rusya Suriye'nin güneydoğusunda hava saldırısı için ABD'yi bilgilendirdi

Rusya'nın bu hafta başında Suriye'nin güneydoğusunda ABD üssü Al Tanf yakınlarında hava saldırıları düzenlediği, saldırılar öncesinde ABD'yi uyardığı belirtildi.

CNN'in iki ABD'li savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Rusya, hafta başında bölgede ABD destekli militanlara karşı hava saldırısında bulunacağı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdi.

Bölgedeki ABD güçlerinin saldırının yapılacağı yere uzak olduğu için yer değiştirmediği ancak "yerel savaşçıların" mevzilerini taşıdığı kaydedildi. Sözkonusu militanların Pentagon destekli Devrimci Komando Ordusu (Ceyş Mağavir El Sevra/Jaysh Maghawir Al-Thawra) olduğu belirtildi.

'Rusya misilleme endişesi olmadan vurabiliriz mesajı verdi'

ABD'li savunma yetkilileri, ABD'nin konuyla ilgili ilk değerlendirmesinin, Rus güçlerinin saldırıdan önce ABD'yi bilgilendirme ve hava saldırılarını ABD askerlerini vurmayacaklarından emin olarak yapma konusunda talimat aldıkları yönünde olduğunu söyledi. Ancak bir yetkili, sözkonusu uyarıyla Rusya'nın ABD'yi misilleme endişesi olmadan vurabilecekleri mesajı verdiğini de ileri sürdü.

Bildirimin Rusya ile ABD arasında Suriye'de ikili çatışmayı önleme hattı üzerinden geldiği belirtildi.

Habere göre hava saldırısı ABD'nin "Al Tanf Garnizonu" diye tanımladığı kampta faaliyet gösteren ABD destekli Ceyş Mağavir El Sevra militanlarına karşı düzenlendi. Ölü ya da yaralının kaydedilmediği saldırının maddi hasara yol açtığı belirtildi.

ABD'li yetkililere göre Rusya Ceyş Mağavir El Sevra'yı Rus güçlerinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlemekle suçladı.

Öte yandan Suriye hükümeti ABD'nin ülkenin kuzeyindeki hapishanelerde tutulan IŞİD'lileri helikopterlerle Al Tanf'a transfer ederek burada eğitim verdiğini dile getiriyor.