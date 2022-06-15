Moskova'dan Ankara'ya: Suriye'ye operasyon akılsızca bir hareket olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri harekatının bölgedeki gerilimi tırmandırabilecek "akılsızca bir hareket" olacağını söyledi.

Lavrentyev bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri harekatına ilişkin "Bunun durumu istikrarsızlaştırabilecek, gerilimleri tırmandırabilecek ve ülkede yeni bir düşmanlıklar dalgasına yol açabilecek akılsızca bir adım olacağına inanıyoruz" dedi.

Lavrenyev'e göre Rusya, bugün Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başlayacak ve iki gün sürecek olan "18. Astana Görüşmeleri"nde Türk yetkililere harekattan kaçınma ve mevcut sorunları diyalogla çözme çağrısında bulunacak.

TASS'ın haberine göre Lavrentyev "Bu konuda mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazırız" dedi.