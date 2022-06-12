Hulusi Akar'dan 'Suriye’nin kuzeyine operasyon' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de Efes-2022 tatbikatını izleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye’nin kuzeyine yönelik olası harekata yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, operasyonun "bir matematik ve lojistik meselesi" olduğunu söyleyerek "Bunun hesabı kitabı yapılır, yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçilir" dedi.

Rusya ve ABD’nin geçmişte verdiği sözleri yerine getirmesi halinde harekata gerek kalıp kalmayacağı sorusuna da yanıt veren Akar, varsayımlarla konuşulamayacağını, "Türkiye’nin amacının 'Yarın ne olacak?' sorusunu ortadan kaldırmak olduğunu" söyledi.