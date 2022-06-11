AKP iktidarı Suriye topraklarında 'Katar Köyü' kurdu

Suriye'de Afrin kentine bağlı Şiye ilçesinde ‘Katar Köyü 2’ adıyla yeni bir yerleşim yeri kuruldu.

Şiye ilçesinden Rûdaw’a açıklamada bulunan bir kaynak, Katar Köyü 2 isimli projenin bir sene önce başladığını ve 400 konuttan oluşan projenin bittiğini belirtti.

Aynı kaynak söz konusu projenin Katar ve Türkiyeli Şam Hayır ve Dayanışma Derneği tarafından yapıldığını belirtti.

Habere göre, Şiye ilçesi şu anda Türkiye destekli Emşat grubunun kontrolünde bulunuyor.

Rojava’da Türkiye destekli silahlı grupların hakim olduğu bölgelerde inşa edilen ibadethaneler, dernekler, okullar ve sosyal merkezlerin birçoğu Türkiye kökenli kuruluşlar ile Katar ve Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleri tarafından finanse ediliyor.