Suriye'de askeri mezuniyet törenine saldırı: En az 80 ölü, 240'dan fazla yaralı

Suriye'nin Humus kentinde Humus Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısı gerçekleştirildi.

Suriye'nin haber ajansı SANA’nın aktardığına göre; patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı" denildi.

Saldırı, mezuniyet töreni sona erdikten hemen sonra gerçekleşti. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi öldü, yaklaşık 240 kişi yaralandı. Yaralılar, Humus Askeri Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi öldü, yaklaşık 240 kişi yaralandı.

Savunma Bakanı Abbas'ın da yaralandığı iddia ediliyor

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas'ın düzenlenen saldırıda yaralandığı iddia edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırının "tanınmış uluslararası taraflar tarafından desteklenen silahlı terörist örgütler tarafından gerçekleştirildiğini" aktardı.

Bakanlık'tan yapılan açıklaması şekilde:

"Saldırı, törenin sona ermesinin hemen ardından meydana geldi. Çok sayıda şehit var. Hem sivil hem de askeri personel ile davet edilen aileler arasında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere onlarca yaralı var."