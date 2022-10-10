Suriye'de ABD ve Rus birliklerinden samimi pozlar

ABD ve Rusya'ya ait birlikler Suriye'nin Haseke kırsalının kuzeyindeki Kahtaniye beldesinde devriye sırasında karşılaştı.

AFP'nin haberine göre rakip iki ordunun askerleri haftasonu yaşanan karşılaşmada birbirlerini selamladı ve "dostane" bir atmosferde fotoğraflar çektirdi.

AFP muhabirinin aktardığına göre, ABD ve Rusya birliklerinin devriye rotaları Cumartesi sabahı Kahtaniye beldesinin yakınlarındaki petrol sahasında kesişti. Bu ilk karşılaşma değildi ancak önceki karşılaşmalarda genellikle birbirlerinin yanından geçen iki ordu birlikleri bu kez konvoylarını durdurup selamlaştı ve birbirleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

ABD ordusunu işgalci güç olarak tanımlayan ve ülkeden çekilmesini isteyen Suriye hükümeti, Rusya birliklerini ülkeye davet etmişti.

2015 yılında Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki çatışmaları önlemek için özel kanallar kurulmuş ancak iki ülke askerleri arasındaki gerilim zaman zaman yükselmişti.