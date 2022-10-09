CENTCOM duyurdu: Suriye'de ABD üssüne roket saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'nin Haseke ili Rumeylan beldesindeki ABD üssü yakınlarına dün akşam saat 22.12'de 107 milimetrelik roketlerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada üssün içine düşen bir roket olmadığı, saldırıda ABD ya da ortaklarına ait güçlerden ölen ya da yaralanan bulunmadığı belirtildi. Üste herhangi bir hasarın olmadığı aktarılan açıklamada roketlerin ateşlendiği bölgede başka roketler de bulunduğu, CENTCOM güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.