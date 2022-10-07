Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Suriye'nin Başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır hedef aldığı ve devirmek için türlü açıklama ve hamleler yaptığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldiği açıklamada konuşan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyleyen Erdoğan, ''Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor'' ifadesini kullandı.

Erdoğan çok uzun süre hedef alarak açıklamalar yaptığı Suriye'ye ilişkin ilk "olumlu" açıklamasını geçtiğimiz ay Putin'le yaptığı görüşme sonrası yapmış, Suriye ile istihbari düzeyde görüşmeler olduğunu doğrulamıştı.