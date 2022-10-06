Bizim Gazete: Sağa teslim olarak solcu olunmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki akşam yaptığı türban açıklaması ve CHP'nin türbanı kamu ve özel sektörde koruma altına alan yasa değişikliği önerisiyle başlayan tartışma sürüyor.

İktidara elinin güçlü olduğu alanda pas verdiği eleştirilerine neden olan bu adım sonrasında Erdoğan da dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve CHP'yi ikiyüzlü davranmakla eleştirmiş, el yükselterek "samimiyseniz anayasa değişikliğine gidelim' demişti.

Konu tartışılmaya devam ederken haftalık siyasi gazete Bizim Gazete meseleyi manşetine taşıdı.

"Sağa teslim olarak solcu olunmaz" manşetiyle çıkan gazetede şu ifadelere yer veriliyor:

Bir kez daha sağ, solun boşaltılmasından güç alıyor. Geçtiğimiz yüzyılda çok örneği var: Solun zorbalıkla bastırılması, yenilgiye uğratılması dışında sağa güç kazandıran tek şey solun eksikleri. Sol kaybedince teslim olmuyor, teslim oldukça kaybediyor. CHP uzun süredir sağa teslim olmakla iştigal ediyor. CHP sağa teslim oldukça, toplum sağcılaşıyor. Sağcılaşma bu ülkeye hiç yaramıyor çünkü sağda karanlık, solda hayat var.

Gazetede yer alan diğer başlıklar şu şekilde: